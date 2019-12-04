Son Dakika Haberleri: Simone Kaslowski: "Beyin göçünü durduracak toplumsal iklimi yaratmak zorundayız"
Son Dakika Güncel Simone Kaslowski: 'Beyin göçünü durduracak toplumsal iklimi yaratmak zorundayız' - Son Dakika

Simone Kaslowski: "Beyin göçünü durduracak toplumsal iklimi yaratmak zorundayız"

7 saat önce

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin konuşması ANKARA - TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin konuşması ANKARA - TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu. (3)

Simone Kaslowski: Beyin göçünü durduracak toplumsal iklimi yaratmak zorundayız

Simone Kaslowski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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