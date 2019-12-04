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Simone Kaslowski: "İklim değişikliği ile baş etmeyi beceremediğimiz takdirde karanlık bir geleceğe...
6 saat önce
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin konuşması ANKARA - TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:12 Kaynak: AA
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin konuşması ANKARA - TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında konuştu. (1)
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