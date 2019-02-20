- Simone Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu. Genel Kurul'da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Simone KASLOWSKİ'yi, Başkan Yardımcılıklarına ise Murat ÖZYEĞİN, Mehmet TARA ve Bahadır BALKIR'ı seçti.

Toplantıda kurucu kuşağımızın saygıdeğer temsilcileri Osman BOYNER, Nihat GÖKYİĞİT, Demir KARAMANCI ve Selçuk YAŞAR'a TÜSİAD'a katkıları için bir teşekkür töreni yapıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone KASLOWSKİ'nin toplantıda yaptığı konuşmadan satır başları şu şekildedir:

"İçinde bulunduğumuz dönemde ezberler bir bir bozuluyor. Bu değişimi yorumlayan her ülke ve her toplum risklerini fırsatlarını ve potansiyelini yeniden konumlandırıyor değerlendiriyor geleceğe ilerliyor. Ülkemiz bu dalgalanmalara hiç de yabancı değil. Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihi kadim medeniyetlerin birbiriyle iç içe geçmiş mirasıyla örülü. Farklılıkları ortak değerler altında yaşatan bir kültürümüz var. Yeteneklerimiz değişime uyum sağlamaya ve değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmeye uygun.

Ülkemiz için bilginin ve bilimin yolunu tutmak ulusal çıkarlarımızın temellerinden biridir. Tarih ve küresel gelişmeler bilim yolundan uzaklaşmanın toplumlar için ne kadar yıkıcı olabileceğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yazacağı yeni hikaye aynı zamanda bu çağda var olma iradesinin de en kararlı beyanı olacaktır. Yeni yönetim kurulu olarak bu hikayenin en coşkulu savunucuları ve en hevesli anlatıcıları olmak arzusundayız. TÜSİAD'ın üyelerinin gücünü ve bilgi birikimini bu hikayenin gerçekleşmesi için seferber edeceğiz.

Çağın değerleri olan inovasyona dijital dönüşüme katma değere güç veren fikirler ve beyinler kendilerine yer bulacakları özgür alanlara yöneliyor. Sosyal kalkınma teknolojik atılım ve demokratikleşme hedeflerini gerçekleştirmemiz sahip olduğumuz kıymetli beyinlerin istikbali başka coğrafyalarda aramalarının önüne geçecektir.

Çağımızın en başarılı özgürlük, barış, kalkınma ve refah projesi olan AB kırılmalar yaşasa da küresel düzeyde en önemli denge merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği her iki tarafın da etki alanının genişlemesi anlamına gelen kazan-kazan formülüdür.AB entegrasyon sürecinde; Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu işbirliği ve karşılıklı objektif bakışın sağlanması ülkemiz ve AB'yi küresel rekabet düzeninde hızla yükseltecektir.

Yönetim Kurulu dönemimizde TÜSİAD'ın yarım asrı devirmesine tanıklık edeceğiz. TÜSİAD bugün kapsamı sorumlulukları ve kurumsal hafızası ile bir iş dünyası örgütünün çok ötesinde ülkemiz için yeni fikirlerin filizlendiği bir düşünce kuruluşu hüviyetindedir.Bu dönemde de dört bin şirketi temsil eden üyelerimizin deneyimlerinden fikirlerinden eleştirilerinden en yüksek seviyede faydalanacağız."Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye" için çok soru soracağımız çok yanıt arayacağımız çok paylaşımda bulunacağımız bir dönem yaşayacağız.

Ülkemiz ekonomik ve toplumsal olarak zor bir dönemden geçiyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de başarı için formülümüz anlamak analiz etmek ve görüşlerimizi paylaşmak olacak. Ekonomik göstergelerin bize söylediği gibi ülkemiz hedeflerine koşmak için sahip olduğu büyüme modelini güçlendirmek zorunda. Küresel finansman bolluğunun sona erdiği bir dönemde her ülke kendi potansiyeline daha sıkı sarılıyor. Ülkemiz ne mutlu ki bu çağın esas sürükleyicileri olan insan ve yenilikçi fikir kaynakları açısından çok büyük olanaklara sahip. Yeter ki bu fikirleri üretmek ve işlemek için gereken hukuksal toplumsal ve ekonomik reformlar hayata geçirelim."