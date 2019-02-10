Son Dakika Haberleri: Simpsonlar 6 Kere Geleceği Doğru Tahmin Etti...

Simpsonlar 6 Kere Geleceği Doğru Tahmin Etti...

1 saat önce

İlk kez 17 Aralık 1989 yılında yayınlanan Simpsonlar günümüzün en uzun süren ve en çok izlenen televizyon dizisidir.

İlk kez 17 Aralık 1989 yılında yayınlanan Simpsonlar günümüzün en uzun süren ve en çok izlenen televizyon dizisidir. Bölümlerde siyaset, spor ve popüler kültür ile ilgili konulara değinen Simpsonlar geçmiş yıllarda gelecek hakkında önemli ve doğru tahminlerde bulunmuştur. Biz de bugün sizlere bu şaşırtıcı tahminlerden bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:09 Kaynak: Youtube

Siyaset, Aralık, Genel
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