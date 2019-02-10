Simpsonlar 6 Kere Geleceği Doğru Tahmin Etti...
1 saat önce
İlk kez 17 Aralık 1989 yılında yayınlanan Simpsonlar günümüzün en uzun süren ve en çok izlenen televizyon dizisidir.
İlk kez 17 Aralık
1989 yılında yayınlanan Simpsonlar günümüzün en uzun süren ve en çok izlenen televizyon dizisidir. Bölümlerde siyaset, spor ve popüler kültür ile ilgili konulara değinen Simpsonlar geçmiş yıllarda gelecek hakkında önemli ve doğru tahminlerde bulunmuştur. Biz de bugün sizlere bu şaşırtıcı tahminlerden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:09 Kaynak: Youtube
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