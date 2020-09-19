Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var - Son Dakika

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var

Youtube kanalı Tekmoloji Film-Dizi'de "Simpsonlar geleceği nasıl biliyor?" konulu bir video yayınlandı. Simpsonlar'ı yazan ekibin yüksek bir donanıma sahip olduğu için dünyanın gidişatıyla ilgili isabetli tahminlerde bulunduğuna dikkat çekilen videoda, bir diğer cevap ise "Olasılık Teorisi" olarak gösterildi.

Yayın hayatına 1989 yılında başlayan ve kehanetleriyle sürekli gündeme gelen Amerikan yapımı animasyon dizisi Simpsonlar ile ilgili "Geleceği nasıl biliyor?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Youtube kanalı Tekmoloji Film-Dizi'de yayınlanan bir videoda bu konuya değinildi. Simpsonlar ve Felsefe kitabının yazarı Willam Irwin'in "Simpsonlar'ı yazan ekip yüksek donanıma sahip. Dolayısıyla dünyanın gidişatıyla ilgili bazı şeyleri tahmin etmesi zor değil" görüşüne yer verilen videoda, bir diğer cevap ise "Olasılık Teorisi" olarak gösterildi.

SİMPSONLAR VE FELSEFE KİTABININ YAZARININ ARAŞTIRMALARINA YER VERİLDİ

Simpsonlar en uzun süre yayınlanan Amerikan animasyon filmi olarak rekor kırdı. Tam 31 yıldır devam eden dizi sayısız Emmy Ödülü'nün sahibi. Orta sınıf Amerikan aile parodisi ile ilgili en dikkat çekici şeylerden biri de yayınlandığı süre boyunca gelecekle ilgili yaptıkları tahminler. Bu tahminlerden bazıları o kadar şaşırtıcı ve isabetli ki, bunun tahmin değil de bir kehanet olduğunu gösteriyor.

Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül olayı, Disney'in Fox'u satın alması gibi bir çok olayla ilgili şaşırtıcı tahminlerde bulundular. Peki Simpsonlar tüm bunları nasıl biliyor?

Simpsonlar'ın gelecekle ilgili tahmin ettiği çocuğu şey açıklanabilir. Simpsonlar ve felsefe kitabının yazarı William Irwin de bu konuyu araştıranlardan biri ve yazar bu konuda bazı cevaplara ulaşıyor. Irwin'e göre Simpsonlar'ı yazan ekip, dünyanın en zeki ve en parlak insanlarından bazıları. Çoğu Harvard mezunu olan bu kişiler, sanat, tarih ve popüler kültür ile ilgili çok yüksek bir donanıma sahip. Dolayısıyla bu kadar zeki ve donanımlı insanların dünyanın gidişatıyla ilgili bazı şeyleri tahmin etmesi ve bilmesi şaşırtıcı değil.

İKİNCİ CEVABI İSE OLASILIK TEORİSİ

Bir diğer cevabı ise Büyük Sayılar Kanunu. Olasılık Teorisi olarak bilinen bu kurama göre, bir şeyi çok sayıda kez denerseniz isabetli olma ihtimali de o denli artar. 31 senedir devam eden dizi bu sürede sayısız öngörüde bulundu. Bunlardan 10-15 tanesinin de tutması bilimsel olarak da mümkün.

"MEDYATİK FİGÜR OLDUĞU İÇİN TRUMP'I SEÇTİK"

Dizinin en şaşırtıcı tahminlerinden biri Trump'ın başkan seçilmesi. Donald Trump, 2016 yılında yapılan seçimde başkan seçilince, kendisi dahil birçok kişi bu sonuca şaşırmıştı. Fakat Simpsonlar, 2000 yılında, 11. sezonun 6. bölümünde Trump'ı başkan olarak göstermişlerdi. Dizinin senaristlerinde Al Jean, bu tahminin çok da şaşırtıcı olmadığı görüşünde. Jean, konuyla ilgili olarak, "İnsanlar şu an unutmuş olabilir ama Trump seçimden uzun yıllar önce de başkanlığa adaylığını koyacağını söylüyordu. Biz de o bölümde başkan olabilecek kişiler arasından medyatik ve komik olabilecek bir figür arayışındaydık. Trump'ı seçtik" ifadelerini kullandı.

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var

Emmy Ödülleri, Donald Trump, Animasyon, Fox, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:44

Son Dakika Güncel Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu         
20:23
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı         
18:31
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı         
11:50
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 21:11:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei