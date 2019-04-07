Sımpsonların Ölümü... (Silinmeden Önce Bunu İzle)
1 saat önce
Dünyadaki en çok izlenen dizilerden bir tanesi olan Simpsons'lar 30 yıldır aralıksız devam etmekte.
Dünyadaki en çok izlenen dizilerden bir tanesi olan Simpsons'lar 30 yıldır aralıksız devam etmekte. 30 yılı aşan bu dizilerdeki karakterlerin yaşlanmaması, dizideki karakterlerin hayatının nasıl son bulacağına dair merakları birbirinde getirmektedir. Ancak 29. Sezonun son bölümünde yaşanan olaylar, Simpsons'ların nasıl öleceğine dair çok gizli bilgiler verebilir. Hazırsanız, bir çok insanın haberdar olmadığı Simspons'ların ölümlerine birlikte göz atalım.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:41 Kaynak: Youtube
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