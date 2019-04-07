Son Dakika Haberleri: Sımpsonların Ölümü... (Silinmeden Önce Bunu İzle)

Sımpsonların Ölümü... (Silinmeden Önce Bunu İzle)

1 saat önce

Dünyadaki en çok izlenen dizilerden bir tanesi olan Simpsons'lar 30 yıldır aralıksız devam etmekte.

Dünyadaki en çok izlenen dizilerden bir tanesi olan Simpsons'lar 30 yıldır aralıksız devam etmekte. 30 yılı aşan bu dizilerdeki karakterlerin yaşlanmaması, dizideki karakterlerin hayatının nasıl son bulacağına dair merakları birbirinde getirmektedir. Ancak 29. Sezonun son bölümünde yaşanan olaylar, Simpsons'ların nasıl öleceğine dair çok gizli bilgiler verebilir. Hazırsanız, bir çok insanın haberdar olmadığı Simspons'ların ölümlerine birlikte göz atalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:41 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:06:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sımpsonların Ölümü... (Silinmeden Önce Bunu İzle)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]