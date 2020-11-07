Şimşek: "Çalışanlarımız için haddimizi aşan işler yapıyoruz" - Son Dakika

Şimşek: "Çalışanlarımız için haddimizi aşan işler yapıyoruz"

07.11.2020 12:31
Şimşek:

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, "Boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz ki, yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz süre içerisinde haddimiz aşan işleri yaptık, yapıyoruz"dedi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, "Boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz ki, yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz süre içerisinde haddimiz aşan işleri yaptık, yapıyoruz"dedi.

Bayındır Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliğinin ikinci olağan kongresi Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi'nin yaptığı kongre Covid-19 tedbirleri kapsamında üyelerin dışında kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla yapıldı. Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek'in de katıldığı kongrede seçime tek liste ile giren Bilal Canpolat tekrar başkan olarak seçildi. 700 çalışanın 463'ünü üye yapan sendikanın Elazığ'da yetkili sendika olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Divan Kurulu adına açılış konuşması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, "Her alada olduğu gibi kongremiz de pandemi sürecinden dolayı alınan tedbirler gereği kısıtlı sayıda kişiyi çağırabildik. Bizim bu kongreyi yapmamız gerekiyordu. Çünkü resmi ve zorunluydu. Dolayısıyla böyle zor şartlarda bu kongremizi gerçekleştireceğiz. Temennimiz de pandemi sürecinin bir an önce bitmesi, bütün insanlığın da bu hastalıktan kurtulmasıdır" dedi.

Sahada yaşadıkları en büyük problemlere değinen Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, " Ben Bayındır Memur-Sen üzerinde şunu söylemek istiyorum, biz çalışanlarımız için haddimiz aşan işler yapıyoruz. Boyumuzdan büyük işlere kalkışıyoruz ki Elhamdülillah yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz süre içerisinde haddimiz aşan işleri yaptık. Bu kapsamda en başta geçen dönem 5'inci toplu sözleşmemizde bir koruyucu giyim malzemesi adında bir kazanımımız oldu ve hizmet kolumuza bağlı kurumlarımızın neredeyse yüzde 90'ı bundan faydalandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlüklerimiz koruyucu giyim malzemelerini pandemi öncesindeki dönemde büyük oranda bitirmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ödenekler tahsis edildi ve bir çoğu ödemelerini yaptılar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde bölge müdürlüklerimize ödenekler gitti ve ihale süreçlerini tamamladılar. Elazığ'da ise aldığım bilgiler doğrultusunda Salı günü sözleşmesi imzalanacak ve inşallah dağıtımları yapılacak. Birilerine verilmemesine inat edilenlere inat bunu özellikle söylemek istiyorum, olmayacak, ödenmeyecek denilen ödeneğin akşam saat 16: 00 civarında AFAD'ın hesabına geçtiğine bizatihi şahit oldum. İnşallah yıl tamamlanmadan AFAD çalışanlarımız yararlanacak. Hizmet kolumuzun sadece koruyucu giyim malzemesinden kazanımı 170 milyon lira. Bu da bizim çapımızdaki bir sendikaya baktığımız zaman gerçekten büyük bir rakam. Ortalaması 4 bin lira civarında bir rakama tekabül ediyor ki kazanım çok güzel" şeklinde konuştu.

Yeniden başkanlığa seçilen Bilal Canpolat ise kongrenin sendika ve üyelere hayırlar getirmesini temenni etti. - ELAZIĞ

Şimşek: Çalışanlarımız için haddimizi aşan işler yapıyoruz
Şimşek: Çalışanlarımız için haddimizi aşan işler yapıyoruz
Şimşek: Çalışanlarımız için haddimizi aşan işler yapıyoruz
Şimşek: Çalışanlarımız için haddimizi aşan işler yapıyoruz

Memur Sen, Bayındır, Sendika, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şimşek: 'Çalışanlarımız için haddimizi aşan işler yapıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'a yaklaşan Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu Koronavirüs testi pozitif çıkan başkan, iki günde 500 kişi tarafından aranınca isyan etti Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı
Azerbaycan 27 yıl sonra Tsakuri ve Atagut köylerini işgalden kurtardı Azerbaycan 27 yıl sonra Tsakuri ve Atagut köylerini işgalden kurtardı         
12:30
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı         
11:05
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar         
08:30
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi         
23:44
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 12:40:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şimşek: "Çalışanlarımız için haddimizi aşan işler yapıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei