Ekim ve Kasım aylarındaki Ümitler Türkiye şampiyonalarında 18 maçta 18 galibiyet alarak kırılması zor bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi judocusu Musa Şimşek, Azerbaycan'da kazandığı altın madalyada sonra hedef büyüttü.

Tıpkı İzmir Büyükşehir Musa Şimşek gibi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spor okullarından yetişen genç judocusu Musa Şimşek, henüz 17 yaşında olmasına rağmen her girdiği her turnuvadan birincilikle çıkıyor. Son olarak Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen ve 12 ülkeden 1050 sporcunun yer aldığı Uluslararası Ümitler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda tatamiye çıkan Şimşek, buradan da altın madalya ile döndü.

Genç sporcu, 2017-2018 sezonunda katıldığı tüm Okul Sporları Gençler şampiyonaları ile Gençler Türkiye şampiyonalarında şeref kürsüsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

Spor okullarından şampiyonluğa

Musa Şimşek'in spor okullarından keşfettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Takımları Baş Antrenörü Mesut Kapan, onunla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gelişime çok açık bir sporcumuz. 9 yaşında kursumuza başladı ve ilk girdiği İzmir İl Şampiyonası müsabakalarında birinci oldu. Minik ve yıldız kategorilerinde yarışa yarışa bu zamana kadar geldi. Geçtiğimiz yıldan itibaren ise aynı zamanda Milli Takım'da boy gösteriyor. 2018 yılı Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 20 takımdan biriydik. Musa, 18 maçta 18 galibiyet aldı. Bu kırılması zor bir rekor. Şu an en büyük hedefi, bu ay sonunda Samsun'da yapılacak Ümitler Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek ve Polonya'daki Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak. Sonrasında da Azerbaycan'da düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları'nda ve Dünya Şampiyonası'nda derece kazanmak istiyor."