Son Dakika Haberleri: "Şimşek" Kazakistan'dan gümüş çıkardı
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"Şimşek" Kazakistan'dan gümüş çıkardı

23 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sporcusu Musa Şimşek, Kazakistan'ın Almati kentinde düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda tatamiye çıkan genç judocu Musa Şimşek,ilk turu maç yapmadan geçti. İzmirli judocu, sonraki turlarda Kazakistan'dan Atabek Turlybayev, İtalyan Manuel Vici ve Tacikistanlı Ganijon Ganyev'i birer birer yenerek adını, dünyanın en iyi dört sporcusu arasına yazdırdı.

Yarı final serisinde Brezilyalı rakibi Gustavo Gomes'i de mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Musa Şimşek, altın madalyaiçin finalde Çek rakibi Adam Kopecky ile karşılaştı. Musa Şimşek, çok başarılı bir maç &ccedil ;ıkarmasına rağmen rakibine sayı ile mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Musa Şimşek, Kazakistan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:16 Kaynak: Bültenler
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