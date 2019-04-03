Şimşek Mazbatası Alarak Başkanlık Makamını Devraldı

Şimşek Mazbatası alarak başkanlık makamını devraldıANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının Gölbaşı MHP adayı Ramazan Şimşek, ilçe seçim kurulundan mazbatası aldıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Şimşek Mazbatası alarak başkanlık makamını devraldı



ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının Gölbaşı MHP adayı Ramazan Şimşek, ilçe seçim kurulundan mazbatası aldıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Şimşek, MHP Lideri Bahçeli'nin ziyaretinin ardından Gölbaşı Belediye Başkanlığına gelerek burada Fatih Duruay'dan makamı devraldı.

MHP Genel Bakan Yardımcısı Mevlüt Karaya'da devir teslim törenine katıldı. Karakaya konuşmasından şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı içerisinde yer alan ve bu seçimlerde Ramazan Şimşek kardeşimizin kazanması başarılı olması için çalışan belediye başkanımız, bir prosedürü yerine getirme, bir taraftan Fatih Kardeşimizin uğurlamasını yapacağız. Diğer taraftan da Ramazan Kardeşimize hoş geldin diyeceğiz. Ben Fatih Başkanın son 5 yıl içerisinde Gölbaşı'na yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Makamlara gelmek kolay gelinmiyor. Bu kadar önemli olan bu makamlardan ayrılmak ve ayrılırken de size gösterilen bu ilgi alakada 5 yıllık çalışmanın bir karnesidir. Bizler Fatih Başkanı güzel duygularla uğurluyoruz."

5 yıllık Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevi yapan Fatih Duruay devir teslim törenin de şunları söyledi:

"Ortak olarak bu seçime girdik. Allah utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun. Bizlere ne görev düşerse her zaman sizlerin yanında olacağız. Bir abi olarak da ne zaman ihtiyacınız olursa ben burada olacağım."

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 31 Mart seçimlerinde Gölbaşı'nda güzel bir atmosfer yaşandığını ifade ederek,"Gölbaşı 31 Mart seçimlerinde güzel bir atmosfer geçirdi. Kimsenin burnu bile kanamadı, öte git olayı olmadı. Bize oy verenden de vermeyenden Allah razı olsun. Bugün Fatih Başkanım 5 yıllık süreçte çok şeydi. 1965 yılından beri hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Gölbaşı'nı gelmesi gereken noktaya kadar getirdiniz. Yine biz beraberiz. Omuz omuza kol kola yine Gölbaşı'nı birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyesi'nin yeni başkanı seçilen Ramazan Şimşek'e Ay Yıldızlı Bayrak'ı ve öpüp alnına koyduğu Kuran-ı Kerimi takdim ederek başkanlık mührünü verdi. Yine aynı şekilde karşılıklı olarak birbirlerine çiçek takdim ettiler. Böylelikle Gölbaşı'nı 5 yıl yönetecek olan Ramazan Şimşek resmi olarak göreve başlamış oldu.

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