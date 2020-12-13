Şimşek'ten Anadolu'nun en büyük şirketlerine kutlama - Son Dakika

Şimşek'ten Anadolu'nun en büyük şirketlerine kutlama

13.12.2020 15:06
Şimşek'ten Anadolu'nun en büyük şirketlerine kutlama, System.String[]

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Anadolu'nun En büyük 500 şirketi araştırmasında Gaziantep'ten 65 firmanın listeye girdiğini hatırlatarak, "Listede Gaziantep'in 65 firma ile yer alması şehrimiz adına büyük gururdur" dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Anadolu'nun En büyük 500 şirketi araştırmasında Gaziantep'ten 65 firmanın listeye girdiğini hatırlatarak, "Listede Gaziantep'in 65 firma ile yer alması şehrimiz adına büyük gururdur" dedi.

Başkan Cengiz Şimşek, ülke genelinde yayınlanan bir ekonomi dergisinin merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi. Yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan listeyi devler ligi olarak değerlendiren Şimşek, "Listede Gaziantep'in 65 firma ile yer alması şehrimiz adına büyük gururdur. Listeye giren tüm firmalarımızı kutluyorum. Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırmasında Gaziantepli firmaların öne çıkması şehrimizin Anadolu'nun üretim merkezi olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

2019 verilerinin dikkate alındığı araştırmaya Gaziantepli firmaların damga vurduğunu belirten Şimşek, "Gaziantepli sanayiciler olarak, kalkınmanın üretimden geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle de her şartta üretmek için çaba gösteriyoruz. Ülkemiz için, insanlarımızın mutluluğu için, kısacası daha müreffeh bir gelecek için üretmek zorundayız. Gaziantepli sanayiciler pandemi sürecinde de üretim yani tedarik zincirinin kopmaması açısından başarılı bir sınav verdi. Şartlar ne olursa olsun, tercihini yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan yana kullanarak ülkemizin kalkınmasına destek veren yani elini taşın altına koyan tüm sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şimşek'ten Anadolu'nun en büyük şirketlerine kutlama

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Cengiz Şimşek, Gaziantep, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şimşek'ten Anadolu'nun en büyük şirketlerine kutlama - Son Dakika Ekonomi


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