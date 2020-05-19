Şimşek'ten kadir gecesi mesajı - Son Dakika

Şimşek'ten kadir gecesi mesajı

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kadir gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şimşek'ten kadir gecesi mesajı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kadir gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Şimşek, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında, korona virüs salgının bitmesi temennisinde bulundu.


Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutladığını ifade ederek, "Mübarek ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise azaptan kurtuluş olan bu mübarek ramazan ayında ettiğimiz dualar inşallah İslam coğrafyasına huzur getirir. Kuran-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede özellikle dünyada ve ülkemizde görülen birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine vesile olan pandemi olarak ilan edilen virüsün bir an önce bitmesi için de bol bol dua edip, rabbimize sığınacağız. İnşallah bu mübarek gecede edilen dualar coğrafyamıza barış, sağlık ve huzur getirir. Bu düşüncelerle başta Elbeylili ve Kilisli hemşehrilerim olmak üzere tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutlarım" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Süleyman Şimşek, Kadir Gecesi, Elbeyli, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 05:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şimşek'ten kadir gecesi mesajı - Son Dakika

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