Son Dakika Haberleri: Şimşek ve Özkan'dan Yeni Yıl Mesajı

Şimşek ve Özkan'dan Yeni Yıl Mesajı

44 dakika önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek ve Özkan'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek mesajında, sevinç ve üzüntüleriyle 2018 yılını geride bırakarak yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Özkan da yeni bir yıla girmenin heyecan ve sevinci içinde olduklarını aktaran Özkan, şeffaf ve adaletli bir hizmet anlayışıyla Niğde için gerekli olan hizmetleri halka sunduklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:59 Kaynak: AA

Şerif Yılmaz, Niğde, Güncel
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