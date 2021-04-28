Şimşek, Yıldırım Operasyonu'nda Uzman Onbaşı şehit oldu - Son Dakika

Yıldırım Operasyonu'nda teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe (22) şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda, tarama köpeği ile görev yapan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Onbaşı Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

ANKARA,