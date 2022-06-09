Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika
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Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı

09.06.2022 00:40

Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı. Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı. Şimşeklerle beraber görülen karlı Erciyes'in muhteşem güzelliği de İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıdı.

Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı
Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı
Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı
Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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