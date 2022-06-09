Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı

09.06.2022 10:17

Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı. Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı. Şimşeklerle beraber görülen karlı Erciyes'in muhteşem güzelliği de İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıdı.

Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı
Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı
Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı
Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı Özdemir: 'Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır' Özdemir: 'Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır'
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:08:06. #1.12#
SON DAKİKA: Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement