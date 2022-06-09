Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı. Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Türkiye 'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı. Şimşeklerle beraber görülen karlı Erciyes'in muhteşem güzelliği de İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıdı.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı - Son Dakika

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