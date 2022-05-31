Şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı, dolu yağışı etkili oldu

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Tokat'ta gece yarısı etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar araç güvenlik kameralarına yansıdı. Kent merkezinde hafif yağış Niksar ilçesinde yerini dolu yağışına bıraktı. Lokal olarak fındık büyüklüğünde yağan dolu, Yeşilkaya köyünde ekili alanların yanı sıra meyve ağaçlarına zarar verdi. Dolu yağışı ile birlikte oluşan fırtınanın oluşturduğu hasar, İlçe Tarım Müdürlüğünün yapacağı tespitlerden sonra tespit edilecek.

(Sedat Özata - İHA)