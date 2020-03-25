Şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

Şimşekler geceyi aydınlattı
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Şimşekler geceyi aydınlattı Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Şimşekler geceyi aydınlattı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Diyarbakır'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış esnasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Öte yandan sağanak yağış ve gök gürültüsü sonrası çakan şimşek, sokak lambasına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
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