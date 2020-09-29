Şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

Şimşekler geceyi aydınlattı

DÜZCE - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı ile birlikte Düzce'de etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlatarak görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Düzce ve bir çok şehir için yaptığı sağanak yağış uyarı sonrasında Düzce'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak ile birlikte yer yer çakan şimşekler görsel şölen oluştururken geceyi adeta gündüze çevirdi. Gecenin karanlığını aydınlatan şimşekler objektiflere de yansıdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre saat 20.00 ila 22.45 saatleri arasında Düzce il genelinde toplamda 178 şimşek ve yıldırımın tespit edildiği öğrenildi.