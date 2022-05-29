Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

29.05.2022 22:26

Zonguldak'ta gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Zonguldak'ta gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Kent merkezinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

Zonguldak'ta gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Gececi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Çakan şimşekler araç kamerasına da yansıdı.

(Sertaç Özdemir - Onur Altındağ/İHA)

Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

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Kaynak: İHA

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