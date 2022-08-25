Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından Karabük'te gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağış öncesinde başlayan ve 30 saniye arayla uzun süre çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Timelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntüler oluşturan şimşeklerin adeta bulutların arasında dans ettiği anlarda oluşan manzara izleyenleri mest etti.

Kaynak: İHA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şimşekler geceyi böyle aydınlattı - Son Dakika

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