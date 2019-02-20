Son Dakika Haberleri: Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

4 dakika önce

İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, adeta geceyi gündüze çevirdi.

Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi, System.String[]
İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, adeta geceyi gündüze çevirdi. İskenderun'da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Ağır çekimde görüntülenen şimşekler muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.

(Ahmet Seher/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar

AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 23:55:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]