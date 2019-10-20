Son Dakika Haberleri: Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Son Dakika Güncel Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

3 dakika önce

Şimşekler geceyi gündüze çevirdiKİLİS - Kilis'te sağanak yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

KİLİS - Kilis'te sağanak yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Akşam saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Zeytin hasadı öncesi Kilis'te yağmurun sevinci yaşandı. Gök görüntüsüyle birlikte şimşekler uzun süre art arda çakarak geceyi gündüze çevirdi.

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:21 Kaynak: İHA
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