Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
1 saat önce
Kilis'te sağanak yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
Kilis'te sağanak yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Akşam saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Zeytin hasadı öncesi Kilis'te yağmurun sevinci yaşandı. Gök görüntüsüyle birlikte şimşekler uzun süre art arda çakarak geceyi adeta gündüze çevirdi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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