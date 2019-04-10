Son Dakika Haberleri: Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi, Selde Mahsur Kalanları Ekipler Kurtardı

Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi, Selde Mahsur Kalanları Ekipler Kurtardı

44 dakika önce

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi, selde mahsur kalanları ekipler kurtardı Elazığ'da dün gece yarısı başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bir çok yerde su birikintileri oluşurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdiELAZIĞ - Elazığ'da gece yarısı başlayan ve halen devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle...

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi, selde mahsur kalanları ekipler kurtardı
Elazığ'da dün gece yarısı başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bir çok yerde su birikintileri oluşurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da gece yarısı başlayan ve halen devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle bir çok noktada su birikintileri oluşurken, alt geçitte mahsur kalan minibüs ekipler tarafından kurtarıldı. Kente şimşekler ise geceyi gündüze çevirdi.
Elazığ'da dün gece yarısından itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu. Patlama sesini andıran gök gürültüsü uzun süre devam ederken, şimşekler zaman zaman geceyi gündüze çevirdi. Geceden itibaren yağış nedeniyle bir çok cadde ve sokak su ile doldu. Sabahta devam eden yağışı nedeniyle Gümüşkavak mahallesinde bulunan ve Güney Çevre Yolunun altından geçişi sağlayan bir alt geçitte su ile doldu.Alt geçitte sabah saatlerinde bir servis minibüsü mahsur kaldı. Serviste bulunanların haber vermesi ile Elazığ Belediyesine bağlı itfaiye ve iş makineleri bölgeye gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla halat bağlanan minibüs çekilerek kurtarılırken, açılan tahliye kanalı ile su boşaltılmaya başlandı.
Olayı anlatan Servis şoförü Abdülkerim Ünlü,"Yolcuları aldıktan sonra köprünün altında 1,5 saat mahsur kaldık. Belediyeyi aradık tüm ekipler seferber oldu. Halat bağlayarak köprünün altından minibüsü çıkardık" dedi.
Bölge sakinleri de yağışlar nedeniyle zaman zaman bu bölgede sorunlar olduğunu ve çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:38 Kaynak: İHA
Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti Son Dakika! Gözler Beştepe'de! Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:22:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi, Selde Mahsur Kalanları Ekipler Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]