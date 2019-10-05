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Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyüzünde çakışan şimşekleri geceyi gündüze çevirdi.

Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyüzünde çakışan şimşekleri geceyi gündüze çevirdi.


Bir vatandaşın telefonla çektiği görüntüde, şimşeklerin çakışması sonucu gecenin her yeri aydınlattığı gözleniyor. Dolu ve sağanak yağış ilçede aralıklarla etkisini gösteriyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
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