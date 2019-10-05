Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyüzünde çakışan şimşekleri geceyi gündüze çevirdi.



Bir vatandaşın telefonla çektiği görüntüde, şimşeklerin çakışması sonucu gecenin her yeri aydınlattığı gözleniyor. Dolu ve sağanak yağış ilçede aralıklarla etkisini gösteriyor. - TEKİRDAĞ