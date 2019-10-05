Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyüzünde çakışan şimşekleri geceyi gündüze çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyüzünde çakışan şimşekleri geceyi gündüze çevirdi.
Bir vatandaşın telefonla çektiği görüntüde, şimşeklerin çakışması sonucu gecenin her yeri aydınlattığı gözleniyor. Dolu ve sağanak yağış ilçede aralıklarla etkisini gösteriyor. - TEKİRDAĞ
Acılı baba, oğlu ile son konuşmasını yaptığı telefonun bulunmasını istiyor Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar Düzde'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti