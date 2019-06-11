Son Dakika Haberleri: Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni
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Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni

1 saat önce

Karabük ve Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni, System.String[]
Karabük ve Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Akşam saatlerinde kara buluntuların kapladığı kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler adeta dans ederek izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Belli aralıklarla dakikalarca çakan şimşeklerin bulutların arasında süzülerek ilerlemesi kameralara böyle yansırken, meteorolojinin şiddetli yağışla birlikte dolu yağışı uyarısı üzerine çok sayıda sürücü araçlarını kapalı pazaryerlerine çekerken, bazı vatandaşlar ile evlerinin önündeki araçlarını battaniye ile korumaya çalıştı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
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