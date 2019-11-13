Son Dakika Haberleri: Şimşirgil, yoğun talep üzerine Tokat'a gelecek
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Şimşirgil, yoğun talep üzerine Tokat'a gelecek

7 saat önce

Tokat'ta, düzenlenen kitap fuarında imza günü iptal edilmesi kamuoyunda derin yankı uyandıran ünlü Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yoğun talep üzerine bir kitap evinin davetlisi olarak kentte söyleşi yapacak.

Şimşirgil, yoğun talep üzerine Tokat'a gelecek, System.String[]

Tokat'ta, düzenlenen kitap fuarında imza günü iptal edilmesi kamuoyunda derin yankı uyandıran ünlü Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yoğun talep üzerine bir kitap evinin davetlisi olarak kentte söyleşi yapacak.


Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden ve Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bir kitapevinin davetlisi olarak Tokat'ta kitapseverlerle buluşacak. 16 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 13: 30'da Yeşilpark Safir Düğün Salonunda düzenlenecek olan programda kitaplarını imzalayacak olan Şimşirgil, güncel konuları dile getirerek söyleşi yapacak.


İmza günün iptal edilmesi tepki çekmişti


Tokat'ta üçüncüsü eylül ayında yapılan kitap günlerinde ünlü Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in imza günü gerekçe göstermeksizin iptal edildi. Ünlü yazarın fuara davetli olduğu günler öncesinde afişlerde yer alırken iptal edilmesi kitapseverler tarafından büyük üzüntü ile karşılandı. Yaşananları eleştiren Şimşirgil, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Türkiye Gazetesindeki 'Cuma Divanı' köşesinde çıkan 27 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Sözleşmesi aleyhindeki yazısının imza günün iptal edilmesinde etkili olduğu iddiasında bulunmuştu. - TOKAT

Ahmet Şimşirgil, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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