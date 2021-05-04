SİYAH AKAN ÇORLU DERESİ, AĞIR KOKULAR YAYIYOR - Son Dakika

TRAKYA'da, kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, son günlerde endüstriyel atıklarla simsiyah akmaya başladı.Havaların ısınmasıyla çevreye ağır kokular yayan derenin çevresinde oturan vatandaşlar, pandemi döneminde zor durumda kaldıklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Trakya'da, kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya başladı. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Çorlu Deresi'nin geçtiği Sağlık Mahallesi'ndekiler, yıllardır kirlilik yaşanan derede önlem alınmasını istiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte simsiyah akan derenin ağır kokuları da arttı. Mahalle sakinleri havaların daha da ısınmadan sorunlarına çare bulunmasını isteyerek, "Ağır kokular nedeniyle evlerimizde oturamıyoruz, pencelerimizi açamıyoruz. Bu pandemi döneminde çok zor durumda kalıyoruz" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tecer, Çorlu Deresi'nin endüstriyel atıklarla kirlendiğini söyledi. Bölgede Ergene Nehri'ni besleyen dereler bulunduğunu ve Çorlu Deresi'nin de bunlardan biri olduğunu belirten Tecer, "Bu bölge hem tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu hem de endüstriyel faaliyetlerin yoğun olduğu bir bölgedir. Pandemi devresinde geçen yıl bu zamanlarda endüstriyel faaliyetlerde bir kısıtlama meydana gelmişti. Bu kısıtlamanın oluşmasıyla beraber pandemi sürecinde endüstriyel faaliyetler de azaldığından dolayı atılan atık suların miktarında azalma meydana gelmişti ki bu bölgede özellikle Velimeşe, Çerkezköy ve Türkgücü gibi OSB'lerde yüzde 54'e varan atık su deşarjında azalma meydana gelmişti. Bu da bir anlamda doğanın kendi kendini temizlemesi için fırsat olmuştu o zamanlarda. Geçen günlerden bugüne kadar endüstriyel faaliyetlerin de artmasıyla beraber yine pandemi devam ediyor ama endüstriyel faaliyetlerdeki kısıtlamalar ortadan kalktı. Dolayısıyla tam kapasite çalışmasa bile sanayi tesisleri eski kapasitelerine ulaşmış durumdalar. Bu da doğal olarak Ergene Nehri'ni besleyen dereler üzerinden atık su kirliliğini oluşturmaya devam ediyor" dedi.