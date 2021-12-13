Simsiyah akan derenin Marmara'ya aktığı anlar görüntülendi - Son Dakika

- Simsiyah akan derenin Marmara'ya aktığı anlar görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde Marmara Denizine dökülen dere denizin rengini değiştirdi. Bir süre denize akan siyah dere, yağışla beraber normal döndü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden denize dökülen Kamaradere, zaman zaman siyah tonlarda akmaya başladı. Döküldüğü Marmara Denizini de kirleten deredeki rengi gören duyarlı vatandaşlar, o anları cep telefonları tarafından kayıt altına alarak, "Dere simsiyah akıyor. Keskin kimyasal bir koku var" ifadelerini kullandı.

Çevredeki fabrika ve tesislerden aktığı öne sürülen kirliliğin önüne geçilebilmesi için mahalle sakinleri yetkililere seslendi. Pazar akşamı başlayan yağışlarla beraber, deredeki siyah renk normale dönerken Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede inceleme başlattı.

"Dereden de denizlere ulaştırıyorlar"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Üyesi Özgür Aksun, "Burası Marmaraereğlisi Kamaradere Mahallesi. Yolun öbür tarafındaki fabrikaların yağmuru ve hava şartlarını da fırsat bilerek, arıtma attıklarını dereye boşaltıp, dereden de denizlere ulaştırıyorlar. Konuyla ilgili gerekli ihbarlarımız yaptık" dedi.

"Caydırıcı cezalar verilsin"

Mahalle sakinlerinden Bahar Karakurt ise derenin 2 gün önce yoğun bir kimyasal koku ile aktığını ifade ederek, "Gerekli mercilere ihbarımızı yaptık. Fakat bu sürekli tekrarlanan bir olay. Cezaların kesildiği söyleniliyor. Neden bu pis sular halen denizimize akıtılıyor. Bunu bilmiyoruz. Yazın çocuklar burada denizde yüzüyor. ve o akıtılan pis suların içerisinde yüzmek zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili denetimlerin sıklaştırılması ve daha caydırıcı cezalar verilsin" diye konuştu.