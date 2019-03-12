Simsoft'un Endüstri 4.0 Çözümleri
54 dakika önce
Simsoft İş Geliştirme Uzmanı Umut Kılıç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Simsoft İş Geliştirme Uzmanı Umut Kılıç, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Simsoft'un Endüstri 4.0 Çözümleri hakkında konuşan Kılıç, "Simsoft firması 2006 yılında ODTÜ Teknokent
merkezli kurulan bir firmadır. Kurumumuz firmalara Endüstri 4.0'a geçiş için yardımcı olmaktadır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32
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