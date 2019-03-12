Son Dakika Haberleri: Simsoft'un Endüstri 4.0 Çözümleri

Simsoft'un Endüstri 4.0 Çözümleri

54 dakika önce

Simsoft İş Geliştirme Uzmanı Umut Kılıç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Simsoft İş Geliştirme Uzmanı Umut Kılıç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Simsoft'un Endüstri 4.0 Çözümleri hakkında konuşan Kılıç, "Simsoft firması 2006 yılında ODTÜ Teknokent merkezli kurulan bir firmadır. Kurumumuz firmalara Endüstri 4.0'a geçiş için yardımcı olmaktadır" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32 

ODTÜ Teknokent, TV, Sektörel, Ekonomi
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