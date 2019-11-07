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Simülasyon Eğitim Merkezi'ne fizibilite desteği

7 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Medikal Simülasyon Eğitim Merkezi, BEBKA 2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Simülasyon Eğitim Merkezi'ne fizibilite desteği, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Medikal Simülasyon Eğitim Merkezi, BEBKA 2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


Şeyh Edebali Üniversitesi'nin yürütücülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığıyla gerçekleştirilmesi planlanan merkezde, medikal alanında eğitim gören öğrencilerin modeller üzerinden tıbbi müdahalede bulunmaları ve tecrübe kazanmaları sağlanacak. Tüm dünyada kullanımı giderek artan ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarından biri olarak gösterilen simülasyon metodolojilerinin hastaya zarar vermemek adına etik bir zorunluluk halini aldığını ifade eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ülküye Dudu Gül, kurulması planlanan merkezle sağlık alanında etik yaklaşımların da içinde olduğu modern eğitim teknolojilerinin kullanıldığı eğitimler verilmesinin planlandığını ifade etti. - BİLECİK

Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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