Simülasyon oyununda otobüs kullanan Onur'u 30 bin kişi izliyor - Son Dakika

Simülasyon oyununda otobüs kullanan Onur'u 30 bin kişi izliyor

ESKİŞEHİR'de, özel bir şirkette çalışan Onur Koç (29), otobüs şoförü olarak oynadığı simülasyon oyununda vitesli direksiyon seti kullanıp, apoletli kaptan gömleği giyerek, emniyet kemeri de takıyor.

Simülasyon oyununda otobüs kullanan Onur'u 30 bin kişi izliyor, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, özel bir şirkette çalışan Onur Koç (29), otobüs şoförü olarak oynadığı simülasyon oyununda vitesli direksiyon seti kullanıp, apoletli kaptan gömleği giyerek, emniyet kemeri de takıyor. 30 bin izleyicisi olan ve gerçek otobüs kullanmayı çok istediğini ifade eden Koç, "Beni canlı yayınlarda gömlek, kravat ve kemerli görünce şaşıranlar var. Kimileri ciddiyetimden dolayı destek veriyor, bazıları da 'kafayı sıyırmış' diye bakıyor. İzleyenler otobüsten yayın yaptığımı düşünerek, gerçek sanıyor" dedi.

Eskişehir'de, özel bir şirkette çalışan evli Onur Koç, yaklaşık 6 ay önce bilgisayardan simülasyon oyunları oynamaya başladı. Önceleri TIR şoförü olarak oyunlar oynayan Koç daha sonra otobüs şoförlüğüne geçiş yaptı. Bilgisayar klavyesinden yönettiği oyunu yeterli görmeyen Onur Koç, yaklaşık 12 bin TL'ye vitesli direksiyon seti, koltuk ve görsel efektler için yeşil perde alarak, evinin bir odasını özel tasarlayıp, sosyal medya üzerinden de canlı yayınlar yapmaya başladı.

TİŞÖRTÜ ÇIKARIP, KAPTAN GÖMLEĞİ GİYDİ

Otobüs şoförlüğü yaptığı oyuna tişörtle çıkan Koç, bir süre sonra apoletli kaptan gömleği bularak kravat takıp, sanal oyunu gerçeğe taşıdı. Redeberger takma adıyla yaptığı yayınlara emniyet kemeri takıp, gerçek otobüs anonsları da ekleyen Koç'un sosyal medyadaki izleyicisi kısa süre 30 bin kişiye ulaştı. Giyiminden dolayı kendisine çok destek geldiğini ifade eden Koç, "Simülasyon oyunları oynamak için önce direksiyon seti almaya karar verdim. Evde kendim oynamaya başladım. Evdeki sistemimde simülasyon oyunları üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladım. Önceleri TIR kullanarak başladım, daha sonra otobüs kullanarak devam ettim. Otobüs kullanmak daha çok hoşuma gitti. Sosyal medya üzerinden yayınlar yapıyordum ama bir süre sonra tişörtle yayın yapmak yerine gidip otobüs sürücüleri gibi giyinmek istedim. Gittim gömlek giydim, kravatımı taktım. Sonra apolet eksik diyerek apoletler edindim. Sosyal sorumluluk olsun diyerek oturduğum koltukta emniyet kemeri taktım. İnsanlara, izleyenlere teşvik olsun diye çıkma bulduğum emniyet kemerini bağladım. Yayınlarda kemer takıyorum, uyarı anonsları geçiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLIYOR

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda izleyenlerin kendisine sohbet kısmından yazarak eşlik ettiği hatta şarkı isteklerini ilettiğini anlatan Koç, "Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Otobüs kullanırken müzik çalıp mikrofondan konuşuyorum. İzleyenler de yazarak bana eşlik ediyorlar. Koronavirüs nedeniyle evlerinde olanları gerçek şehir haritaları üzerinden memleketlerine de götürmüş oluyorum. Bu süreçte Türkiye'de 8 defa tur attım diyebilirim. İzleyenler de bana şehirler konusunda istekte bulunuyor. Simülasyon oyununda Türkiye'den 61 şehrin yolları, otogarları var. Şehir merkezleri bire bir benzemiyor ama yolları çok benziyor. İnsanlar da bunları izleyip yazarak, bana katılıyor" diye konuştu.

'HAYALİM GERÇEK OTOBÜS KULLANMAK'

Otobüs şoförü olmak gibi bir hayalinin olmadığını, ancak gerçek bir otobüs kullanmayı çok istediğini kaydeden Onur Koç, "Gerçek otobüs kullanmak gibi bir hayalim var. Uzun yol şoförlüğü için ehliyetim yok ama belli bir süre sonra otogara gidip bir araç kullanmak istiyorum. Beni yayınlarda gömlek, kravat ve kemerli görünce şaşıranlar var. Kimileri ciddiyetimden dolayı destek veriyor, bazıları da 'kafayı sıyırmış' diye bakıyor. Gömleğimi ben ütülüyorum, yayına başlamadan bir hazırlık yapıyorum. Otobüs sürmek bana çok keyif veriyor" dedi.

'İZLEYENLER GERÇEK SANIYOR'

Sosyal medyada yayınlarını bazen gerçek sanıp sorduklarını belirten Koç, "Geceleri yayın yaparsam, gece karanlığında, gündüz yayın yaparsam gündüz haliyle simülasyonu oynuyorum. İzleyenler yayını gerçek otobüsten yaptığımı düşünüyor. Oyun olup olmadığını soruyor. Şimdi direksiyon setini büyütüp, otobüs direksiyonu alacağım. Evdeki odamda bu sistemi kurmak bana 12 bin liraya mal oldu. Çünkü 2 monitör, direksiyon seti, vites, yeşil perde, bilgisayarı baya masraflı oldu benim için ama büyük keyif alıyorum" şeklinde konuştu.


Eskişehir, Onur Koç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Simülasyon oyununda otobüs kullanan Onur'u 30 bin kişi izliyor - Son Dakika

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