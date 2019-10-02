Son Dakika Haberleri: Simülasyon tırında deprem eğitimi
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Simülasyon tırında deprem eğitimi

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), olası bir depremde insanların ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırladığı gezici Deprem Simülasyon Tırı, Yayladağın'da öğrencilere deprem eğitimi verdi.

Simülasyon tırında deprem eğitimi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), olası bir depremde insanların ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırladığı gezici Deprem Simülasyon Tırı, Yayladağın'da öğrencilere deprem eğitimi verdi.


Yayladağı ilçesindeki bir okul bahçesine konuşlanan gezici Deprem Simülasyon Tırında, AFAD görevlileri önce teorik eğitim verdi, ardından 7,5 şiddetinde deprem sarsıntısı yaşatılarak anlatıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, yaptığı konuşmada, Hatay'ın kırılgan bir fay hattı üzerinde olduğunu söyledi.


Depremi hissettirerek verilen teorik eğitimlerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu, yaklaşık bin 700 öğrencinin burada eğitim aldığını söyleyen Öztürk, şunları dile getirdi:


"Depremin, bizleri hangi saatte yakalayacağı bilinmez. O yüzden her an hazır olmalıyız. Özellikle öğrencilerimize bu eğitimi verdik. Öğrencilerimiz aldıkları bu eğitimi aile bireyleri ile paylaşacaklardır. Başta AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu olmak üzere, bu simülasyon tırının hazırlanmasında ve deprem eğitiminin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."


Eğitim gören öğrencilere depremle ilgili kitap dağıtıldı. - HATAY

Deprem, Hatay, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
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