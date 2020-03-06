Simülasyon tırında depremi birebir yaşadılar - Son Dakika
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Simülasyon tırında depremi birebir yaşadılar

12 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'na ait deprem simülasyon tırı, deprem farkındalığına dikkat çekmek için İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitimler verdi.

Simülasyon tırında depremi birebir yaşadılar, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'na ait deprem simülasyon tırı, deprem farkındalığına dikkat çekmek için İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitimler verdi. Tırda birebir depremi yaşayan öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı.


Afet bilincini oluşturmak üzere Türkiye'yi dolaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait deprem simülasyon tırlarından biri, Aliağa Demokrasi Meydanında konuşlandırıldı. Meydanda yerini alan simülasyon tırında, deprem bilincini artırmak ve depremlere karşı nasıl hazırlıklı olunması gerektiğini göstermek amacıyla öğrenciler ve vatandaşlara uygulamalı olarak eğitimler verildi. Öte yandan simülasyon tırında; Düzce, İzmit ve Van depremleri öğrenciler ile vatandaşlara yapay olarak hissettirildi. Birebir depremi yaşayan öğrenciler büyük heyecan yaşadı.


Vatandaşlara depremde yapılması gerekenleri anlatan AFAD eğitim biriminde çalışan Eğitmen Alper Demir, alınabilecek tedbirler hakkında çeşitli bilgiler aktardı. Demir, "81 ilimizde göstermiş olduğumuz bir faaliyetimiz var. Deprem simülasyon tırı ve eğitmenlerimizle gezerek halkın çocuklarımızın, ailelerin bilinçlendirme sağlıyoruz. Deprem öncesi veya felaketler öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve deprem sırasında yapılması gerekenleri ve sonrasını anlatıyoruz. Özellikle çocuklarımıza ise okulda, deprem sırasında sıraların altında değil, yanlarında çök-kapan yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Deprem bitene kadar sıraların yanında kalmalarını, deprem bittikten sonra öğretmenler ile beraber acil çıkış merdivenlerden ve kesinlikle asansörlerden kullanmadan hızlı bir şekilde bu şekilde binayı terk edip dışarıdaki sıra gidip öğretmenlerini onlara saydıktan sonra verecek olan direktiflerinin göre hareket etmelerini istiyoruz" dedi.


Deprem simülasyon tırında eğitime katılan vatandaşlardan Eray Yediveren, verilen eğitimden çok memnun kaldıklarını belirterek, bundan sonrasında yaşanabilecek bir depremde neler yapılması gerektiğini öğrendiklerini ifade etti.


Eğitime katılan Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Bilge Nur Kula da, yapay depremi gerçekmiş gibi hissettiklerini ifade ederek, "Deprem anında masanın yanında sıkıca tutunabileceğimizi ve korunabileceğimizi, depremden sonra; suyu, elektriği, gazı kapatabileceğimizi öğrendik" dedi. - İZMİR

Deprem, Aliağa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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