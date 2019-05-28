Simülasyonla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) işbirliğinde trafik güvenliği ve yol güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla yapılan etkinlikte, trafikte emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edilerek simülasyon aracına bindirdi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) işbirliğinde trafik güvenliği ve yol güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla yapılan etkinlikte, trafikte emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edilerek simülasyon aracına bindirdi.



Trafik ve yol güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Demokrasi Meydanında stant kuruldu. İstiklal Caddesinde trafik uygulaması yapan trafik ekipler, tespit ettikleri emniyet kemeri takmayan sürücüleri, tır içerisindeki simülasyon aracına bindirdi. Neye uğradıklarını şaşıran sürücüler, 5 kilometre hızla döndürülen simülasyon aracında zor anlar yaşadı. Testi atlatan sürücüler, emniyet kemeri takmadan kesinlikle trafiğe çıkmayacaklarını ifade ettiler. Sürücülerden Harun Karagöz, "Çok kısa mesafe olduğu için emniyet kemeri takmadan yola çıktım. Polis memuru arkadaşlar çevirme yaptılar. Emniyet kemerinin önemini anlatmak için birkaç teste tabii tuttular. Gerçekten 5 dakika değil bir dakika bile hatta arabaya oturduğumuzda emniyet kemerini takmanın ne kadar önemli olduğunu bugün iyice gördüm, yaşadım Kendilerine bu güzel uygulamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Toplumumuzu bu şekilde bilinçlendirmede fayda var" dedi.



İSGARD Başkanı Mutlu Baykal, HED Akademinin destekleri ile trafik ve yol güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla yapılan etkinlikte, seyir halinde iken emniyet kemeri takmamış sürücüleri durdurup çarpışma ve devrilme simülatörüne aldıklarını, ayrıca kısa süreli bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.



Simülatöre alınan vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, emniyet kemerinin önemini anlatan İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, can kayıpları yaşanan kazalardan herkesin büyük üzüntü duyduğunu, hasarlı kazalarda ise ülke ekonomisine büyük zararlar verildiğini belirterek, "Keşke bütün vatandaşlarımız trafik kurallarına uysa ve bu kazaları en aza indirebilsek, hiçbir sürücüye ceza kesmesek. Ama kurallara uymayınca caydırmanın bir yolu da cezalardır. Cezalar kadar eğitici faaliyetlerde de bulunuyoruz. Bu faaliyetler kapsamında emniyet kemerinin faydasını Aliağalı vatandaşlarımıza bizzat göstermek için Demokrasi Meydanına emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon araçlarını getirdik. Burada emniyet kemeri takılmadığı durumlarda nelerin olabileceğini sürücülere göstermek istedik. Tüm vatandaşlarımızı mutlaka emniyet kemeri ve motosikletlerde kask takmaya davet ediyoruz."şeklinde konuştu. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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