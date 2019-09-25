Son Dakika Haberleri: Simurg Dil Evi'nde Arapça öğrenme fırsatı
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Simurg Dil Evi'nde Arapça öğrenme fırsatı

1 saat önce

Eyüpsultan'da eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte Simurg Dil Evi'nde 5-25 yaş yaygın eğitim programı faaliyetleri devam ediyor.

Simurg Dil Evi'nde Arapça öğrenme fırsatı, System.String[]

Eyüpsultan'da eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte Simurg Dil Evi'nde 5-25 yaş yaygın eğitim programı faaliyetleri devam ediyor.


Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere Düğmeciler Mahallesinde açılan ve İngilizce eğitimi verilen Simurg Dil Evi'nde bu sene Arapça dersleri de verilecek. Simurg Dil Evi'nde yabancı öğretmen ile uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Proje ile çocukların en kolay yoldan yabancı dil öğrenmesi hedefleniyor. Simurg Dil Evi'nde Arapça dil eğitimi için ön kayıtlarının başladığı bildirildi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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