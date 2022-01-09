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Simurg kuşunun hikayesinden yola çıkarak hazırlanan "Anka" sergisi açıldı - Son Dakika

Simurg kuşunun hikayesinden yola çıkarak hazırlanan "Anka" sergisi açıldı

09.01.2022 11:47
Simurg kuşunun hikayesinden yola çıkarak hazırlanan "Anka" sergisi açıldı

Nidra Art Project'in, Galeri Apollon'un ev sahipliğinde düzenlediği "Anka" isimli karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Nidra Art Project'in, Galeri Apollon'un ev sahipliğinde düzenlediği "Anka" isimli karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Görsel sanatlar alanında profesyonel sanatçıların ve öğrencilerinin katıldığı sergide, İranlı 50'nin üzerinde sanatçının 70'e yakın eseri yer alıyor.

Serginin küratörü Mohsen Mohammadzadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin adını kökeni Pers mitolojisi ve edebiyatına dayanan Zümrüdüanka yani Simurg kuşundan ilham alarak koyduklarını söyledi.

Anka kuşunun hikayesini anlatan Mohammadzadeh, "Bütün insanlar hepimiz aynıyız. Allah'tan gelmişiz ve ona gideceğiz. Biz sergide de Anka kuşunun hikayesiyle bu tema kapsamında bir karma sergi hazırladık. Hem üstatlar hem de onların yetenekli öğrencilerinin eserleriyle bir sergi yapmayı düşündük." dedi.

Mohammadzadeh, sergiye katılan İranlı sanatçıların birçoğunun Türkiye'de sanat hayatına devam ettiğini, diğerlerinin de İran'dan gelerek sergiye katıldıklarını aktardı.

Galeri Apollon'un kurucusu ressam Karl Talip Kara ile böyle bir projeye imza atmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Mohsen Mohammadzadeh, bundan sonra da birlikte çeşitli projelere imza atabileceklerini ifade etti.

"İranlı sanatçılar daha özgür bir fırçaya sahipler"

Karl Talip Kara ise Galeri Apollon'un kuruluş amacı kapsamında kendisini temsil etmek isteyen tüm sanatçılara açık olduğuna işaret ederek, "Sürekli tartışıyoruz. Sanatçı olmak sadece akademili olmak değil, sanatseverlerin, koleksiyonerlerin gönlüne hitap edebilecek fırça sahibi her insan sanatçıdır. Yeter ki gönlünü, ruhunu eserine yansıtsın. Bu ister kağıt, ister tuval, ister mermer üzerine olabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıları her zaman galerideki sergilerde ağırladıklarını belirten Kara, bundan sonra da İran'ın yanı sıra farklı ülkelerden de sanatçılara kapılarını açacaklarına dile getirdi.

Kara, İranlılarla ilk kez bir sergi düzenlediklerini söyleyerek, "İran'daki hayatın yapısı farklı olmasına rağmen, İranlı sanatçılar daha özgür bir fırçaya sahipler. Onları bize göre daha cesaretli görüyorum. İçteki dünyanın dışa vurulması konusunda gerçekten sergide çok güzel örnekler var. Ayrıca sergide geleneksel sanatı bugünkü lezzetine sunan çağdaş eserler de görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 15 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Simurg kuşunun hikayesinden yola çıkarak hazırlanan Anka sergisi açıldı
Simurg kuşunun hikayesinden yola çıkarak hazırlanan Anka sergisi açıldı
Simurg kuşunun hikayesinden yola çıkarak hazırlanan Anka sergisi açıldı

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Türkiye, Simurg, Mevla, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Simurg kuşunun hikayesinden yola çıkarak hazırlanan 'Anka' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Simurg kuşunun hikayesinden yola çıkarak hazırlanan "Anka" sergisi açıldı - Son Dakika
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