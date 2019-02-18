Son Dakika Haberleri: Simurg" Seramik Sergisi Açıldı

Simurg" Seramik Sergisi Açıldı

45 dakika önce

Seramik sanatçısı ve öğretmeni Hatice Yüksek, kuş motifli kaplar, kuş sulukları, kuş evleri, tespih ve kolyelerden oluşan yaklaşık 90 seramik çalışmasını sanatseverin beğenisine sundu.

Simurg
Seramik sanatçısı ve öğretmeni Hatice Yüksek, kuş motifli kaplar, kuş sulukları, kuş evleri, tespih ve kolyelerden oluşan yaklaşık 90 seramik çalışmasını sanatseverin beğenisine sundu.

Yüksek'in, bir alışveriş merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunduğu serginin açılış kurdelesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından kesildi.

Kuşların hükümdarı olarak bilinen "Simurg"dan esinlenen ve aynı ismi taşıyan sergide, kuş motifli seramik kaplar, kuş evleri, kolye ve tespihler yer alıyor.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan sergi, 24 Şubat Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Yüksek, AA muhabirine, seramiğin suyla yoğrulma ve ateşte pişme sonucunda ortaya çıkmasının, insanın olgunlaşma sürecini anımsattığını belirtti. İnsanların da olgunlaşmasının zorluklar karşısında yoğrulması ve pişmesiyle mümkün olduğunu dile getiren Yüksek, seramiğin de benzer bir sürecin sonunda ortaya çıktığını anlattı.

Kuş motiflerinin insanlık tarihindeki bütün uygarlıklarda özellikle Anadolu'da Asur ve Hitit döneminde çokça işlendiğini, kuşları da çok sevdiğini ifade eden Yüksek, bundan dolayı sergisine "Simurg" ismini verdiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:53 Kaynak: AA

Hatice Çarpar, Kültür Sanat
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