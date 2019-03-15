Simya Koleji Öğrencileri Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Simya Koleji öğrencileri, SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş Simya Koleji öğrencileri, SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.



Simya Koleji Müdür Yardımcısı Bünyamin Karabıyık ve Rehber Öğretmeni Mehmet Başar eşliğindeki öğrenciler SANKO Üniversitesi'nin laboratuvarlarını, kütüphanesini, sosyal alanları gezerek, bilgi alma fırsatı buldu. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Demet Arı Yılmaz öğrencilere severek yapacakları meslekleri seçmelerini önerdi, simülasyon laboratuvarını tanıtarak, maket üzerinden uygulamalar yaptı. Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin uygulama dersine de katılan öğrenciler, derslere ilişkin fikir edindiler.



Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdür V. Begüm Tekin ise SANKO Üniversitesi'nin bursları, sosyal ve kültürel imkanları konularında bilgiler paylaştı.



Gezi sonunda öğrencilere tanıtım materyalleri dağıtıldı.



Sanko Üniversitesi



2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

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