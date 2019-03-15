Son Dakika Haberleri: Simya Koleji Öğrencileri Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Simya Koleji Öğrencileri Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

12 dakika önce

Kahramanmaraş Simya Koleji öğrencileri, SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Simya Koleji Öğrencileri Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Kahramanmaraş Simya Koleji öğrencileri, SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Simya Koleji Müdür Yardımcısı Bünyamin Karabıyık ve Rehber Öğretmeni Mehmet Başar eşliğindeki öğrenciler SANKO Üniversitesi'nin laboratuvarlarını, kütüphanesini, sosyal alanları gezerek, bilgi alma fırsatı buldu. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Demet Arı Yılmaz öğrencilere severek yapacakları meslekleri seçmelerini önerdi, simülasyon laboratuvarını tanıtarak, maket üzerinden uygulamalar yaptı. Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin uygulama dersine de katılan öğrenciler, derslere ilişkin fikir edindiler.

Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdür V. Begüm Tekin ise SANKO Üniversitesi'nin bursları, sosyal ve kültürel imkanları konularında bilgiler paylaştı.

Gezi sonunda öğrencilere tanıtım materyalleri dağıtıldı.

Sanko Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:57 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü 49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor! Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:09:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simya Koleji Öğrencileri Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]