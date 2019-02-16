Sin Yapım'dan Yeni Film; 'Miras Peşinde'

Oyuncu kadrosunun tamamının yeni yülerden oluşması Sin Yapım şirketinin yeni yüzlere verdiği değerleride ortaya koyuyor

Sin Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen 'Miras Peşinde' isimli komedi filmi yakında televiyonlarda izleyicilerinin karşısına çıkacak. Çekimleirnin tamamlandığı filmde yeni yüzler ekranlarda boy gösterecek.

Birbirlerini tanımayan dört kardeşin başından geçen komik hikayelerin anlatıldığı komedi filminin yönetmeni Ömer Korkmaz, Sin Yapım şirketine yeni yüzleri tanınmasına vesile ettiği için teşekkür etti. Korkmaz, "Biz bu filmin çekimleri sırasında çok eğlendik. Eminim ki, halkımızda bu çekilen filmi izlerken ekibimiz gibi eğlenecektir" dedi.

İkisi İstanbul'da ve ikisi de köyde olan 4 kardeşin babalarının ölmesi üzerine tanışması ve mirası almak için beraber yaşamak zorunda kalmalarını konu alan komedi filminde yeni yüzler ile beraber görev yapmanın gururunu taşıdıklarını ifade eden filmin yönetmeni Ömer Korkmaz, film ile ilgili şu bilgileri verdi.

FİLM ADETA GÜLME KRİZİNE YOL AÇACAK

"Kardeşler babalarının ölümlerinin ardından hem mirası almak hemde birbirleriyle tanışmak için İstanbul'da oturan iki kardeşin köye gitmesi ile başlıyor. İstanbul'dan gelen iki kardeşin köy yaşantısına ayak uydurmaya çalışması ile filmde eski köye yeni adet getirmeye çalışması ile devam ediyor. Bu olayların esnasında kardeşlerin başından geçen komik olaylar ardı arkasına devam ediyor"

OYUNCU KADROSU YENİ YÜZLER

Miras Peşinde isimli filmin yönetmeni Ömer Korkmaz ve 2. yönetmen Babek Del'İn yardımcılığını Osman Samian yaparken, filmin oyunculuğunu şu isimler üstlendi: Ferhat Toplu, Fatih Hışırcı, Suzan Yiğit, Metin Kara, Mehmet Şimşek, Ömer Atak, Zeynep Seda Eşrefli, Suna Kaya, Yurdaer Tosun, İbrahim Özer, Mehmet Kutlar, Barış yılmaz, Omar, Dilek Kazan, Musa Korkmaz, M.Miyar Hamdi, Süleyman Mutaş gerçekleştirdi.