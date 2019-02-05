Sina Hanım Ve Nurten Hanım'ın Duygu Dolu Hikayesi

Gelinim Mutfakta'da bugünkü sorulardan biri "Gelinler ve kayınvalideler birbirleri için en güzel anlarından vazgeçer mi" oldu. Kayınvalideler cevaplarını verdikten sonra soru gelinlere de soruldu.

Sina, en güzel anlarından vazgeçemeyeceğini o anların çok özel olduğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kızının doğum anında ve sonrasında yaşadığı sıkıntıları anlatan Sina, anne olduğu anları kimseye veremeyeceğini ifade etti. Diğer yandan Kübra'nın kayınvalidesi Nurten Hanım'ın genç yaşta kaybettiği eşine olan özlemini dile getirmesi de herkesi ağlattı. İşte o anlar!