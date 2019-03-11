Son Dakika Haberleri: Sina Yarımadası'nda Çıkan Çatışmada 3 Asker Öldü

Sina Yarımadası'nda Çıkan Çatışmada 3 Asker Öldü

1 saat önce

KAHİRE (AA) – Mısır ordusu, ülkenin kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, bölgedeki operasyonlarda 46 militanın da öldürüldüğünü açıkladı.

Sina Yarımadası'nda Çıkan Çatışmada 3 Asker Öldü, System.String[]
KAHİRE (AA) – Mısır ordusu, ülkenin kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, bölgedeki operasyonlarda 46 militanın da öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sina Yarımadası'nı terör unsurlarından temizlemek için ordu ve polis güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 46 militanın öldürüldüğünü, çıkan çatışmada 3 askerin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada söz konusu çatışmanın yaşandığı yer ve zamana ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda Şubat 2018'de başlatılan kapsamlı harekat çerçevesinde yarımadanın farklı bölgelerinde operasyonlar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Sina Yarımadası, Güncel
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