Son Dakika Haberleri: Sina Yarımadası'nda İsrail ile Yardımlaşıyoruz"

Sina Yarımadası'nda İsrail ile Yardımlaşıyoruz"

1 saat önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır ordusunun Kuzey Sina'da teröristlerle mücadelede İsrail ile yardımlaştığını söyledi.

Sina Yarımadası'nda İsrail ile Yardımlaşıyoruz
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, Mısır ordusunun Kuzey Sina'da teröristlerle mücadelede İsrail ile yardımlaştığını söyledi.

Sisi'nin bu açıklamayı Amerika'da yayın yapan CBS haber kanalına yaptığı, mülakatın tamamının ise 6 Ocak Pazar günü yayımlanacağı belirtildi.

CBS'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Mısır'ın Washington Büyükelçisi Yasir Rıda, kanal yönetiminden mülakatın yayımlanmamasını istedi ancak kanal bu talebi reddetti.

"Bir zamanlar birbirine karşı savaşan iki düşman ülke arasında yardımlaşmanın yakınlaşma olarak yorumlanabileceği" şeklindeki soruya Sisi şu cevabı verdi:

"Bu doğru. İsrail ile geniş bir yardımlaşma çerçevemiz var. Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda bin civarında DEAŞ mensubuna karşı mücadele veriyor. İsrail'e havadan müdahale izni verildi.

Sisi'ye mülakat sırasında 14 Ağustos 2013'te Rabia Meydanı'na yapılan kanlı müdahale de soruldu. Sisi, Rabia Meydanı'nda silahlı insanların bulunduğunu iddia ederek, barışçıl girişimlerden sonuç alınamadığını söyledi.

Mısır hapishanelerinde 60 binden fazla siyasi mahkum olduğu iddiaları ile ilgili soruyu ise Sisi, "Bu rakamı nereden aldılar bilmiyorum. Mısır'da siyasi tutuklu yok." şeklinde cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:31 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Sina, İsrail, Güncel
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