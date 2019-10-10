Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu

Almanya'da sinagoga saldırı gerçekleştiren Stephan Balliet'ın silahının tutukluk yapması sonucu dönercide bulunanların hayatta kaldığı ortaya çıktı.



Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde bulunan sinagoga yapılan ırkçı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan sinagogun kapısını açamayınca yakında bulunan dönerci dükkanına girerek orada bulananlara silah doğrultup, tetiğe bastı. Ancak silahın ateş almaması sonucu dönercide bulunanlar hayatta kaldı.



Gözü dönmüş 27 yaşındaki Nazi yanlısı Stephan Balliet Yeni Zelanda'daki Christchurch teröristi gibi planladığı katliamını videoya çekerek şov yaparken, saldırının diğer detaylarını da görüntülemesi ve aracında bunan patlayıcı maddeler ve mühimmatın yoğunluğu saldırganın hedefinin büyük bir katliama hazırlandığını gözler önüne serdi. - BERLİN