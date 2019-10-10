Son Dakika Haberleri: - Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu- Saldırgan...
Son Dakika Güncel - Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu- Saldırgan...

- Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu- Saldırgan...

1 saat önce

- Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu Saldırgan büyük bir katliam için hazırlık yapmışBERLİN - Almanya'da sinagoga saldırı gerçekleştiren Stephan Balliet'ın silahının tutukluk yapması sonucu dönercide bulunanların hayatta kaldığı ortaya çıktı.

- Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu

Saldırgan büyük bir katliam için hazırlık yapmış

BERLİN - Almanya'da sinagoga saldırı gerçekleştiren Stephan Balliet'ın silahının tutukluk yapması sonucu dönercide bulunanların hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde bulunan sinagoga yapılan ırkçı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan sinagogun kapısını açamayınca yakında bulunan dönerci dükkanına girerek orada bulananlara silah doğrultup, tetiğe bastı. Ancak silahın ateş almaması sonucu dönercide bulunanlar hayatta kaldı.

Gözü dönmüş 27 yaşındaki Nazi yanlısı Stephan Balliet Yeni Zelanda'daki Christchurch teröristi gibi planladığı katliamını videoya çekerek şov yaparken, saldırının diğer detaylarını da görüntülemesi ve aracında bunan patlayıcı maddeler ve mühimmatın yoğunluğu saldırganın hedefinin büyük bir katliama hazırlandığını gözler önüne serdi.

- Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu- Saldırgan...

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
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