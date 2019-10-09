Son Dakika Haberleri: Sinagog saldırganlarından biri Alman
Son Dakika 3. Sayfa Sinagog saldırganlarından biri Alman

Sinagog saldırganlarından biri Alman

1 saat önce

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagoga yapılan saldırının yakalan faillerinde birinin Alman vatandaşı olduğu açıklandı.

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Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagoga yapılan saldırının yakalan faillerinde birinin Alman vatandaşı olduğu açıklandı.


Almanya'da 2 kişiyi öldüren ve iki kişiyi ağır yaralayan diğer saldırganların yakalanması için Alman polisi yoğun gayret gösteriyor. Ölenlerin birinin erkek, diğerinin ise kadın olduğu yaraları olan iki kişinin de durumun ağır olduğu açıklandı. Saldırganın saldırı esnasında sinagogda 80 yakın Yahudi cemaatin olduğu ve saldırganın Sinagogun kapısına ateş ettiği bildirildi. - BERLİN

Almanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
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