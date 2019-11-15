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Sinagog saldırılarında ölenler anıldı

6 saat önce

BEYOĞLU'NDA Neve Şalom Sinagogu'na yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle anıldı.

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BEYOĞLU'NDA Neve Şalom Sinagogu'na yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle anıldı.

Saldırının 16'inci yıl dönümünde saat 09.23'te Şişhane Meydanı Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Ak Parti Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve ölenlerin yakınları katıldı. Hayatını kaybedenler için anıtın önünde saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Karagüler, "Bundan önceki yaptığımız anmalarda hep barış ve kardeşliğe vurgu yaparken terörü hep lanetledik. Çünkü terör barış ve kardeşliğin yüreğine saplanan bir hançerdir. Terörü besleyen ve terörü işleyenler ise bu hançeri besleyen cellatlardır. Tek amaçları ise karanlık, kirli emellerini gerçekleştirmektir. Bizler her yıl bu meydanda bir araya gelerek barış ve kardeşliği haykırıyoruz" diye konuştu. Konuşmalarından sonra kalabalık, patlamanın olduğu yere yürüyüp kırmızı karanfiller bıraktı.


Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:16 Kaynak: DHA
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