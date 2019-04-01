Son Dakika Haberleri: Sinagoga Molotofkoyteli Atan Zanlı Tutuklandı

Sinagoga Molotofkoyteli Atan Zanlı Tutuklandı

45 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesindeki sinagoga molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sinagoga Molotofkoyteli Atan Zanlı Tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesindeki sinagoga molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart'ta Beth İsrail Sinagogu'na mololofkokteyliyle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ertan E'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "İbadethanelere zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı tespit edilemeyen Ertan E'nin emniyetteki ifadesinde, İsrail'i protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:24 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İsrail, Konak, İzmir, Güncel
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