Sinagoga yapılan ırkçı saldırının ardından Alman polisi hedef alındı

Almanya'nın Halle kentinde 2 kişiyi öldüren, ardından ayin düzenlenen bir sinagoga girmeye çalışan 27 yaşındaki ırkçı Alman Stephan Balliet'in eyleminde Almanya Yahudiler Cemaati Merkezi, polisin koruma yapmamasını skandal olarak değerlendirdi.



Alman Yahudi Cemaati, böyle önemli bir ayinin düzenlendiği günde, sinagogun önünde güvenliği sağlamak amacıyla polis görevlendirilmemesine tepki gösteren Almanya Yahudiler Cemaati Merkezi Konseyi (ZWST) Başkanı Josef Schuster, "Polis koruması olmaması bir skandal. Bu ihmal çok acı bir olaya neden oldu. Olay bölgesinde bazı olumsuzluklardan dolayı daha büyük bir bela yaşanmadı" açıklamasında bulundu.



Dünya Yahudi Kongresi (WJC) Başkanı Ronald Lauder ise Alman yetkililere seslenerek daha iyi koruma çağrısında bulundu.



WJC Başkanı Ronald Lauder, "Yaşadığımız son saldırı ne yazık ki, tüm Yahudi kurumlarının polis tarafından günün her saatinde sıkılaştırılması ve izlenmesinin zamanı geldiğini gösterdi. Neo-Nazilere ve refahımızı tehdit eden diğer aşırılık yanlısı gruplara karşı derhal birleşik bir cephe kurmalıyız" açıklamasında bulundu.



Olayın meydana gelmesinin ardından 15 dakika sonra olay yerine gelen Halle polisi tepkileri üzerine çekerken, Federal Başsavcılık da, saldırganla ilgili yaptıkları araştırma neticesinde elde ettikleri bilgiler doğrultusunda saldırıların aşırı sağcı bir arka planı olduğunu gösterdiğini açıkladı.



Lauder, Alman yetkililere destekleri için teşekkür etti ancak daha iyi koruma çağrısında bulunarak, "Ne yazık ki, tüm Yahudi kurumlarının polis tarafından günün her saatinde sıkılaştırılması ve izlenmesinin zamanı gelmişti. Neo-Nazilere ve refahımızı tehdit eden diğer aşırılık yanlısı gruplara karşı derhal birleşik bir cephe kurmalıyız" dedi. - BERLİN